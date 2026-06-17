◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＩ組ノルウェー４―１イラク（１６日、ボストン競技場）１９９８年フランス大会以来、７大会ぶり４度目出場のノルウェー（ＦＩＦＡランク３１位）は１０大会ぶり２度目出場のイラク（５７位）に４―１で勝利。２８年ぶりのＷ杯白星を手にし、好発進を決めた。１９５センチの長身、圧倒的なフィジカル、爆発的なスピードを持つエースの“怪物”ＦＷハーランドはこの試合がＷ杯デビュー戦。ア