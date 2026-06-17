16日の朝、五城目町内川湯ノ又で原野火災がありました。けがをした人はいませんでした。五城目警察署の調べによりますと16日午前9時35分ごろ、五城目町内川湯ノ又の原野から出火しました。現場付近で工事をしていた人が、山のふもと付近から火と白煙があがっているのを発見し、消防に通報しました。火は約5時間後に消し止められました。この火事でけがをした人はいませんでした。警察が焼失面積や出火原因を調べています。