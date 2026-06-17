ケンタッキーフライドチキン（以下KFC）は、2026年6月17日から7月7日まで、「創業記念パック」を全国の店舗で販売します（一部店舗を除く）。単品だと1280円の組み合わせが990円で楽しめる「創業記念パック」は、7月4日の日本KFC創業記念日をお祝いする毎年恒例の限定パックです。セット内容は「オリジナルチキン」3ピースと「カーネルクリスピー」で、価格は990円。単品で購入した場合の積み上げ価格が1280円なので、290円もおト