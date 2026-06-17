株式会社DIANTが、NFC（近距離無線通信）技術を活用した次世代デジタル名刺『Organized Card（オーガナイズドカード）』の提供を開始した。 （関連：【画像】充電もアプリも不要でかざすだけ） 『Organized Card』は、NFC対応スマートフォンにカードやタグをかざすだけで、事前に設定されたリンク先へ瞬時にアクセスできるサービス。名刺情報やホームページ、電子カタログ、SNSな