将来、誰にでも医療や介護に関する意思決定ができなくなる日が訪れる可能性があります。そのような事態に備え、自身が望む医療やケアに関して前もって考え、家族や医療介護の専門職と共有しておく取り組みが人生会議です。 本記事では、人生会議の基本的な定義や話し合うべき具体的なテーマ、家族で取り組む際の円滑な進め方、関連する制度を解説します。 監修社会福祉士：小田村 悠希（社会福祉士）・資格：社会福祉士