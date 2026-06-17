現地６月16日に開催された北中米W杯のI組１節で、イラク代表はノルウェー代表とボストン・スタジアムで対戦。１−４で完敗した。10大会ぶり２回目のW杯を戦うイラクは、29分にアーリング・ハーランド（マンチェスター・シティ）に被弾。それでも、39分にアイメン・フセイン（アル・カルマ）の得点で一度は追いついたが、直後の43分にハーランドに勝ち越し点を浴びると、76分にレオ・エスティゴー（ジェノア）の得点、90＋７分