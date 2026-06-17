【その他の画像・動画等を元記事で観る】 TBSにて、6月17日20時54分から『ニノなのにSP』が放送される。 この番組は、二宮和也がMCを務め、“なのに”をキーワードに様々な物事や人物の意外な一面を掘り下げる「ギャップ検証バラエティ」。MCは二宮“なのに”ゲストが司会を務めるなど異例の番組だ。 ■MCは二宮和也“なのに”司会は本木雅弘が担当 二宮の誕生日当日のオンエアされる今回の2時間スペシャルに