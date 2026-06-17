【その他の画像・動画等を元記事で観る】 音楽家Rui Fujishiro（読み：ルイ フジシロ）が、12ヵ月連続で暦と季節をピアノで描写する企画『Letters to the Seasons』を始動。プロジェクトの1曲目となる「June」が、6月17日より配信開始された。 ■まるで日記のように日々の感情を綴る音楽家 日本のNEO CLASSICシーンを牽引する音楽家Rui Fujishiro。2025年に発足した新進気鋭のクリエイティブプロダクションblue’s col