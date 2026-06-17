17日8時45分、JPX日経インデックス400先物期近2026年9月限は前日清算値比55ポイント高の3万6215ポイントで寄り付いた。前日のJPX日経インデックス400の現物終値3万6166.9ポイントに対しては48.10ポイント高。 株探ニュース