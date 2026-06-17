名作揃いのスーパーファミコン用ソフトを、家でも外出先でも快適に楽しめる最新互換機が登場します。携帯機として遊べるだけでなく、テレビ出力にも対応した多機能モデルです。ゲーム周辺機器やレトロゲーム互換機を手掛ける株式会社コロンバスサークルは、ポータブル互換機「IPS 16ビットポケットHD＜ブラック＆パープル＞」を6月24日に発売すると発表しました。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■鮮明な4.3