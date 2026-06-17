中国メディアの財聞は15日、熱戦が続くサッカー・ワールドカップ（W杯）北中米大会について、「日本がベスト8進出を果たした場合、経済効果は400億円を超える」との予測があることを伝えた。FIFA世界ランキング18位の日本は同8位のオランダとの初戦を2-2の引き分けとし、次は日本時間21日のチュニジア戦に臨む。記事は、日本にとってベスト8入りは過去最高成績の更新となることを伝えた上で、「第一ライフ資産運用経済研究所首席エ