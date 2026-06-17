ＴＢＳでは６月１７日（水）よる８時５４分から『ニノなのにＳＰ』をお届けする。二宮の誕生日当日のオンエアである今回は２時間スペシャル！ 本番組は、二宮和也がＭＣを務め、「なのに」をキーワードに様々な物事や人物の意外な一面を掘り下げる「ギャップ検証バラエティ」。ＭＣは二宮「なのに」ゲストが司会を務めるなど異例の番組だ。 今回のスタジオゲストは、６月１９日（金）から公開の映画「黒牢城」に