ＴＢＳでは７月１４日（火）よる１０時から、松本若菜が主演を務め、佐野勇斗が共演する『君の好きは無敵』がスタートする。完全オリジナルストーリーである本作は、世界中で愛されるキャラクターを長きにわたり生み出し続け、“かわいい”を牽引してきた株式会社サンリオが取材協力。 松本演じる「かわいい」も「好き」もよくわからない元コンサル・草壁杏奈と、佐野演じる偏屈変人訳ありキャラク