無許可で為替取引を行う「地下銀行」を営むなどしたとして、警視庁が、東京都豊島区西池袋、専門学校生（２６）ら中国籍の男２人を銀行法違反容疑で、新宿区上落合、無職の容疑者（２７）を詐欺容疑で逮捕していたことが１７日、捜査関係者への取材でわかった。逮捕は８〜１５日。同庁は３人が同じグループで、在日中国人らから受け取った中国元を、特殊詐欺の被害金の日本円と交換し、マネーロンダリング（資金洗浄）をしてい