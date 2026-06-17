（CNN）ロシア国防省によると、英仏海峡を航行中だったロシアのフリゲート「アドミラル・グリゴロビチ」は16日、自艦と衝突する進路を取っているように見えた英船籍のヨットの数百メートル前方で警告射撃を行った。ヨットから負傷者や損傷の報告はなく、現在も航行を続けている。ロシア国防省によると、フリゲートの乗員が民間ヨット「ブライト・フューチャー」を視認したところ、ヨットは自艦の「至近距離」にまで接近しかねない