ボルテージは、タテヨミカラーコミックレーベル「ボル恋TOON」にて、新作『捨て駒の花嫁は、夫の秘密を知っている』を6月16日（火）よりカカオピッコマが運営する電子マンガ・ノベルサービス「ピッコマ」にて独占先行配信を開始した。「ボル恋TOON」は、オトナ女性向けのドラマチックな物語を楽しめるタテヨミカラーコミックレーベル。同社がこれまで制作してきた恋愛ドラマアプリシリーズ「ボル恋」で培ったノウハウを活かし、イ