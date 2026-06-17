ウェイブは、電子コミック配信サービス「なみコミ」にて、小説投稿サイト「小説家になろう」の異世界ファンタジー『モラハラダンジョンをぶっ壊す！〜凄腕冒険者ティナは地獄の義実家から兄嫁を救う』コミカライズ版の配信を2026年6月16日(火)より開始した。■『モラハラダンジョンをぶっ壊す！〜凄腕冒険者ティナは地獄の義実家から兄嫁を救う』原作：万丸うさこ作画：びばるジャンル：異世界ファンタジー次の討伐対象はマザコン