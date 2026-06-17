京楽産業．は、viviONが運営するVTuberグループ「あおぎり高校」とのスペシャルコラボCMを、YouTube KYORAKUチャンネルにて公開した。今回のスペシャルコラボCMは、昨年公開されたKYORAKUのCMを、あおぎり高校のメンバーたちが完全に「ジャック」するという特別な内容になっている。昨年のオリジナルCMと今回のスペシャルコラボCMを合わせて見ると、新たな発見があるかも!?さらに、OPENREC.tvで展開中の『あおぎり高校のDEEPな課外