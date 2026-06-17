「全試合って嘘? 何なの?」テレビプロデューサーの佐久間宣行氏が、歌手で俳優の小柳ルミ子の“サッカー狂”っぷりに驚いた――。佐久間宣行氏○「1日12時間ぐらい観てるってこと? 睡眠時間もとらないってこと?」芸能界屈指の熱狂的なサッカー好きで知られる小柳。年間2,000試合以上を観戦している筋金入りのサッカーファンだが、佐久間氏は、10日深夜のニッポン放送『佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週水曜27:00〜2