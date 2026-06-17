エスピナルは今季2度目のDFAドジャースは16日（日本時間17日）、トミー・エドマン内野手を負傷者リスト（IL）から復帰させ、代わってサンティアゴ・エスピナル内野手が40人枠から外れるDFA（事実上の戦力外）となったことを発表した。この“人事異動”に対し、SNS上のファンからは「寂しくなるなぁ」などと複雑な声が殺到している。エドマンは昨オフに右足首の手術を受け、今季は開幕からILに入りリハビリを続けていた。デーブ