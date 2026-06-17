鈴木彩艶に海外熱視線サッカー日本代表は14日（日本時間15日）、米ダラス・スタジアムで行われた北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグ初戦でオランダと対戦し、2-2のドロー発進となった。この試合ではGK鈴木彩艶が好セーブを連発。海外ファンから熱視線を浴びている。ボール支配率で57％を占めたオランダの攻撃を封じた。開始3分にはいきなりペナルティエリア内でシュートを許したが、鈴木が飛びついて弾くファインセ