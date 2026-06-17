北中米W杯サッカー北中米ワールドカップ（W杯）は16日（日本時間17日）、1次リーグI組で優勝候補フランスが初戦でセネガルと対戦し、FWキリアン・エムバペが2得点を決めるなど3-1で白星発進した。エムバペの先制点を演出したFWミカエル・オリーセのパスが話題に。相手選手3人の間を抜く絶妙スルーパスを見せた。X上では「オリーセのスルーパス」がトレンド入りしたほどだった。オリーセの凄さが分かる構図だった。後半21分、敵