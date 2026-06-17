南アフリカ大会から５大会連続出場サッカー北中米Ｗ杯で日本代表が６月15日早朝（日本時間）に行われたオランダ戦で２対２と引き分けた。２度にわたり先行される厳しい展開だったが、後半44分にFW小川航基（28）のヘディングシュートをMF鎌田大地（29）が角度を変え、土壇場で追いついた。相手は世界ランキング７位の強豪（日本は18位）。SNSでは〈＃よく追いついた〉がトレンドワードになるなど、21日のチュニジア戦につながる価