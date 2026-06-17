16歳になるおじいちゃん猫は、赤ちゃんに興味がある様子だったのだそう。そっと自分から近づいて、やさしく見守っているのだとか。動画は6.6万回以上も再生され、「かわゆいかわゆい！！」「優しい気遣いがたまりませーん」とのコメントが集まっています。 【動画：赤ちゃんに近づいてきた『おじいちゃん猫』を見ていると…ほっこりする光景】 赤ちゃんに近づくおじいちゃん猫 Instagramアカウント「種&coco」さ