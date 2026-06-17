今回紹介するのは、Threadsに投稿された、ちょっと神々しい猫ちゃんのひとコマ。お家の中で何やら音がしたため、投稿主さんが様子を見に行ってみると…。そこには、思わず「えっ、そこ？」と声が出てしまいそうな場所に収まる猫ちゃんの姿があったそうです。 投稿はThreadsにて、17万回表示。3.0万件のいいねが寄せられるなど、多くの猫好きたちの注目を集めました。 【写真：家の中で『物音』がして様子を見に行ったら、『