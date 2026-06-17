1億6600万年前のイングランドで繰り広げられた恐竜たちの生々しい「追跡劇」が、現代によみがえった。 【写真】巨大なトゲだらけ「パンクロッカー恐竜」の化石発見 オックスフォードシャーにあるデュワーズ・ファーム採石場の作業員が最初に発見した足跡群は、世界で発見された同種の足跡群としては最大規模であるとみられており、研究者らはこの足跡が巨大な竜脚類であるケティオサウルス