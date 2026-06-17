シンガー・ソングライターのテイラー・スウィフトとアメリカンフットボール選手のトラヴィス・ケルシーの結婚式が、「こじんまりした」ものになると報じられている。昨年婚約した2人はアメリカの独立記念日にあたる7月4日に挙式すると噂されており、その会場については様々な憶測が飛び交っている。 【写真】見つめ合う2人流れるトラヴィスとテイラーだけの時間 先日、マディソン・ス