ハーランドがW杯デビュー戦で圧巻ゴール世界最高峰のストライカーがワールドカップ（W杯）デビューで期待に応えるゴールを見せた。北中米W杯は現地時間6月16日にノルウェー代表とイラク代表が対戦し、FWアーリング・ハーランドの2得点などでノルウェーがイラクに4-1で勝利した。1998年フランスＷ杯以来のノルウェー、1986年メキシコＷ杯以来のイラクという久々の本大会出場チーム同士の戦いは、欧州予選でイタリアを破って突破