カーボベルデGKがスペイン戦で大活躍北中米ワールドカップ（W杯）で初出場を果たしたカーボベルデは、現地時間6月15日に行われた初戦のスペイン代表戦で0-0の引き分けに持ち込み、W杯初の勝ち点を獲得した。マン・オブ・ザ・マッチの活躍を見せたGKヴォジーニャ（ASトレンチーン／セルビア）のインスタグラムがフォロワー1000万人を突破した。カーボベルデはW杯の初戦で優勝候補のスペインと対戦。終始スペインがボールを握る