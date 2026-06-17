SUPER EIGHTの横山裕が主演する7月1日スタートのドラマ『今夜もシリアルキラーと待ち合わせ』（カンテレ／フジテレビ系／毎週水曜23時）の主題歌が、SUPER EIGHTの新曲「再咲（さいさく）」に決定した。さらに、同楽曲の音源とドラマの本編映像を使用したPR映像が解禁となった。【動画】本編映像も収録された『今夜もシリアルキラーと待ち合わせ』PR映像同名漫画（原作：伊口紺／漫画：中村優児）を実写化する本作は、人と群れ