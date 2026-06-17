千葉県内のヤードで盗難車と知りながら、「ランドクルーザー」を受け取ったとして、ナイジェリア国籍の男らが逮捕されました。【映像】連行されるアリローン・ウォルター・イーファイン容疑者ナイジェリア国籍のアリローン・ウォルター・イーファイン容疑者（55）ら4人は去年6月、管理する千葉県内のヤードで盗難車と知りながら、「ランドクルーザー」1台を受け取った疑いがもたれています。警察によりますと「ランドクルー