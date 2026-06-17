高市総理大臣はブラジルのルラ大統領と会談し、南米5カ国が加盟するメルコスール＝南米南部共同市場とのEPA＝経済連携協定の締結に向けた交渉を始めることで合意しました。【映像】握手を交わすルラ大統領と高市総理会談は、フランスのG7サミット会場でおよそ30分間にわたり行われました。会談に合わせて日本とメルコスールの交渉開始を確認する首脳共同声明が発出され、高市総理は国内の畜産農家への影響などに配慮しつつ、