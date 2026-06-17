大手水産・食品会社の極洋は、市販用のツナ缶などを最大で20％値上げすると発表しました。【映像】値上げの対象となる市販用の缶詰やパウチ製品値上げは8月1日の納品分からで、市販用の缶詰やパウチ製品など合計24商品が対象です。値上げ幅は5％から20％となっています。市販用缶詰は2024年10月以来、パウチ製品は初めての値上げだということです。原材料や資材価格などのコスト上昇分を企業努力で吸収することが困難に