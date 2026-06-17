鶏もも肉の店頭での平均価格が2か月連続で最高値を更新しました。【映像】鈴木農水大臣のコメント農林水産省が発表した6月の食品価格動向調査によりますと、鶏もも肉100グラムの平均価格は155円でした。過去最高値だった5月より1円値上がりし、2カ月連続で最高値を更新しました。ロースの輸入牛肉も15円値上がりして435円と、2カ月ぶりに最高値を更新しています。また、卵の価格も鳥インフルエンザの影響で供給が回復せず