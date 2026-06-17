高市総理大臣はG7サミットの会場でトランプ大統領と短時間、懇談しアメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に合意したことについて歓迎の意を伝えました。【映像】G7サミットの会場でトランプ氏と懇親する高市総理懇談は、日本時間のきのう夜着席形式でおよそ5分間行われ、両首脳はイラン情勢などへの対応で緊密に意思疎通を続けていくことを確認しました。ホルムズ海峡への自衛隊派遣についてのやり取りはなかったということ