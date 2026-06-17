日銀の利上げを受けてメガバンクが預金金利の引き上げを発表しました。変動型住宅ローンの金利も引き上げられる見込です。【映像】預金の金利を引き上げた三菱UFJ・三井住友・みずほの3行三菱UFJ・三井住友・みずほの3行は8月3日から普通預金の金利を0.3％から0.4％に引き上げます。これにより、三菱UFJと三井住友では1992年以降で、みずほでは、2002年以降で最も高い預金金利の水準になります。また、三菱UFJとみずほは、