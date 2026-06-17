■『ニノなのにSP』ゲストは本木雅弘、菅田将暉、吉高由里子、青木崇高、柄本佑ら豪華メンツタレントで俳優の二宮和也がMCを務めるTBS系バラエティー『ニノなのにSP』が、きょう17日午後8時54分から放送される。二宮の誕生日当日のオンエアである今回は2時間スペシャルとして、スタジオゲストに映画『黒牢城』（19日公開）に出演している本木雅弘、菅田将暉、吉高由里子、青木崇高、柄本佑を迎え、MCは二宮「なのに」司会は本木