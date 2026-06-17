全国の私立校を中心に、サングラスの着用許可が相次いで始まっている。広島県瀬戸内高等学校では’26年度より、紫外線対策として着用が解禁され、バレー部に属する生徒およそ60人にサングラスが無償で提供された。作家の乙武洋匡氏は、サングラス着用の解禁は生徒の健康を守るうえで歓迎すべき一歩だと評価する一方で、本質的に問うべきは学校が子どもたちの身につけるものにどこまで制限を加えられるのか、という点だとみる（以下