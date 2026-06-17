イーロン・マスク氏が率いるアメリカの宇宙開発企業、スペースXはソフトウェア開発向けの新興AI企業、「カーソル」を600億ドル＝およそ9兆6000億円で買収すると発表しました。【映像】新興AI企業を9.6兆円で買収すると発表した「スペースX」スペースXは、12日にアメリカのナスダック市場に上場し史上最大となるおよそ13兆7000億円を調達しました。16日には株価が前の日の終値に比べて一時、17％あまり上昇し、時価総額はおよ