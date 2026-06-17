週刊文春に加え、6月1日には共同通信も松井氏を取材。その報道によると、松井氏は総裁選前に「首相の秘書から『どう小泉氏を逆転すればいいか』と相談され『ネガティブな発信』を提案した」という。2月の衆院選では与野党50人から同様の依頼を受け、20人に協力したことも証言している。ジャーナリストの石戸諭氏は、高市陣営の中傷動画問題は民主主義の根幹に関わる深刻なテーマである一方、現状では首相本人の進退に直結する決定