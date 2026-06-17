赤ちゃんが生まれた時からずっと、お姉ちゃんとしてそばで見守ってきたサモエドさん。日々の生活で鍛えられた見守りスキルの結晶…？思った以上に『クセの強い見守り方』が話題になっているのです。 思わず笑顔になってしまう微笑ましい光景は記事執筆時点で32万回を超えて表示されており、2.4万件のいいねが寄せられることとなりました。 【写真：赤ちゃんが生まれた時からずっとそばにいる大型犬→思った以上に『クセの強