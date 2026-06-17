W杯の優勝候補筆頭となるフランス代表は日本時間の17日、グループIの初戦を迎え、セネガル代表と対戦し、3-1の勝利を飾った。白星スタートを切ったフランスだが、前半はセネガルのペースで試合は進み、苦戦している印象が強かった。そんなムードを一変させたのが、バイエルンで今季公式戦52試合で22ゴール28アシストを記録したマイケル・オリーセだ。後半からトップ下にポジションを移したオリーセは66分、右サイドボックス付近で