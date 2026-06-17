◆米大リーグフィリーズ―マーリンズ（１６日、米ペンシルベニア州フィラデルフィア＝シチズンズバンクパーク）フィリーズのＫ・シュワバー外野手（３３）が本拠のマーリンズ戦で、５月２５日以来となる「２番・一塁」に入り、４回に５試合ぶりの２５号本塁打を放った。ナ・リーグ本塁打ダービー単独トップを快走。昨季、本塁打王を争った大谷翔平（ドジャース）に再び１１本差をつけた。４回２死無走者右腕フィリップスの