トッテナム・ホットスパーが、ブライトンのオランダ代表DFヤン・ポール・ファン・ヘッケを獲得することが濃厚となった。ロベルト・デ・ゼルビ監督の下で今季のプレミアリーグを17位でフィニッシュし、ギリギリでの残留を決めたトッテナム。捲土重来を期す来季に向けてはアンドリュー・ロバートソン、マルコス・セネシと経験豊富なDF2選手をいずれもフリートランスファーで獲得。まずはディフェンスラインの刷新を進めている。