「ドジャース−レイズ」（１６日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手が試合前練習でブルペン入り。１７日（日本時間１８日）の登板に備え、デーブ・ロバーツ監督もＧＯサインを出した。大谷はこの日、５０メートルほどのキャッチボールを行ってからブルペンへ。持ち球の軌道を確認しながら２４球を投げ込んだ。不安視されていた左膝の炎症後、初めて傾斜を使っての投球練習だったが普段と変わらない様子だ。キャッチ