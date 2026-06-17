ヤンキースのホセ・カバジェロ内野手（29）の打席内での独特な間合いの取り方を巡り、MLBと審判団の間で議論を呼んでいるとAP通信が16日（日本時間17日）に報じた。14日のブルージェイズ戦でカバジェロは、ピッチクロックの残り8秒になるまで意図的に頭を上げず、球審から「試合進行を遅らせている」として警告を受けた。しかし実際にはルールで定められた時間を超過したわけではなく、カバジェロは「もし本当に遅延行為ならス