ミランは16日、ルベン・アモリム氏の新監督就任を発表した。移籍市場に精通するイタリア人ジャーナリストのニコロ・スキラ氏によれば、年俸400万ユーロ（約7億4000万円）の2029年までの3年契約となる見込みだ。ミランの新指揮官に就任したポルトガル人指揮官は意気込みを語っている。「キャリアを通して常に抱いている野望があるが、ACミランの監督を務めることは、常に私の夢の一つだった」「このクラブが持つ意味を、私