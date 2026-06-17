サミーネットワークスは、サミー公式グッズショップの“サミー商店オンライン”にて『スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門（うなと）決戦』第2弾グッズの販売を開始した。■スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門（うなと）決戦マルチマット（第2弾パネル）／販売価格：3,980円（税込）『スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門（うなと）決戦』のマルチマットの第2弾パネルバージョンが登場。インパクト大のマットを是非デスク周りで使用したい。