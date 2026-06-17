エアコンが来年値上がりすると聞くと、まだ壊れていなくても買い替えるべきか迷うでしょう。 特に今のエアコンが8年目なら、故障前に買い替えるか、もう少し使うか悩む時期です。2027年4月からエアコンの新しい省エネ基準が始まるため、対象機種の価格に影響が出る可能性はあります。 ただし、すべての人が今年中に買い替えたほうが得とは限りません。使用状況、電気代、故障リスク、購入費用を比べて考えることが大