『インディ・ジョーンズ／クリスタル・スカルの王国』（2008）をめぐる、長年の賛否両論の核心に新たな証言が加わった。シリーズ第4作で大きな物議を醸した“エイリアン”要素について、主演のハリソン・フォードと監督のスティーブン・スピルバーグは「100％賛成ではなかった」という。 『クリスタル・スカルの王国』は、前作『インディ・ジョーンズ／最後の聖戦』（1989）から19年ぶりに